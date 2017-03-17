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    Экономика

    "Укроборонпром" отчитался о диверсификации поставок комплектующих из РФ

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    В Госконцерне напомнили, что в начале вооруженного конфликта в Донбассе лишь 55% компонентов для военной техники и оружия производилось в Украине, 10% импортировалось из западных стран, 35% – из РФ.
    Здание Укроборонпрома
    Сайт "Укроборонпрома"

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Государственный концерн "Укроборонпром" во второй половине 2014 года полностью перестал сотрудничать с Российской Федерацией, говорится в сообщении концерна, обнародованном на его официальном сайте.

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    Петр Порошенко / Facebook
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    Как отмечается, в начале вооруженного конфликта в Донбассе лишь 55% компонентов для военной техники и оружия производилось в Украине, 10% импортировалось из западных стран, 35% – из Российской Федерации.

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    "Во второй половине 2014 года мы полностью прекратили сотрудничество с Россией. Уже 70% компонентов производилось в Украине, 30% – за Западе. В 2016 году мы подключили к программе импортозамещения около 400 предприятий всех форм собственности по всей стране, которые производят более 1 700 замещенных узлов, агрегатов и комплектующих изделий. В частности, в бронетанковой отрасли уже 87% деталей мы производим в Украине, и лишь 13% – закупаем в западных странах", – говорится в сообщении.

    В концерне в качестве примера кооперации приводят новейшие бронемашины "Дозор-Б", в производстве которых принимают участие 17 предприятий-участников Концерна и 86 других отечественных предприятий различных форм собственности. Еще один пример – производство самолета Ан-178.

    "Если в 2015 году 48% деталей для него изготавливалось в Украине, 41% – в России и 11% – в других странах, то уже в 2016 году мы полностью отказались от российских комплектующих. В Украине сосредоточилось 78% производства, а в других странах – 22%", – говорится в сообщении.

    В концерне также показали инфографику диверсификации поставок комплектующих из России.

    Сайт ГК "Укроборонпром"
    Программа импортозамещения от "Укроборонпрома"

    По состоянию на сегодня Госконцерн подписал 21 меморандум о сотрудничестве с областными и городскими государственными администрациями в сфере оборонной промышленности. Уже более 8,5 тысяч предприятий со всей Украины успешно сотрудничают с "Укроборонпромом" на электронных площадках. 65-70% из них – это малый и средний бизнес, который и является целевой аудиторией. 

    Ранее сообщалось, что РФ продолжает закупать двигатели для вертолетов у Украины. 

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