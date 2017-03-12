Какое оружие и куда экспортирует Украина, и что она с этого имеет?

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Экспорт украинского оружия расширяет географию. По словам генерального директора "Укроборонпрома" Романа Романова, если раньше Украина продавала оружие в основном в страны Африки, сейчас экспорт налажен и в страны Европы и Азии и даже "за океан".

В 2016 году государственный концерн подписал 65 меморандумов о сотрудничестве с 20 странами мира.

Что и куда экспортирует Украина, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Давайте разберемся подробнее, какое оружие и куда экспортирует Украина?

— У нас в принципе из самых современных технологий есть электроника, отдельные комплектующие для радиолокационных станций и авиационные двигатели современные, и ракетное вооружение. То, что производит завод "Южмаш". Это из самого современного, то, чем мы можем на сегодняшний день похвастаться. Все остальное, к сожалению, находится "вне конкуренции" и находится на уровне старого советского вооружения, немного модернизированного, и наша география действительно расширяется, но если мы посмотрим перечень стран, в которые мы продаем вооружение, то это в основном страны третьего мира и страны, которые среднего такого уровня развития.

Именно современное вооружение пользуется наибольшим спросом?

— Нет, дело в том, что из того, что мы самое современное можем сделать и продавать, из этого пока что у нас покупают только единичные экземпляры, для того чтобы проверить их в эксплуатации. И объемы поставок в этом случае небольшие. В основном рынок вооружения Украины держится на поставках старых запасов вооружения, которое частично модернизируется по мере возможности, насколько это технологически возможно, и дальше продается на внешние рынки.

На какое вооружение украинского производства наибольший спрос — самолеты, танки, бронетехника?

— В основном танки, бронетехника. Единственное, что сейчас новое, это то, что НАТО заинтересовалось нашими самолетами завода «Антонов» в качестве военно-транспортной авиации. Так что вполне возможно будет какой-то контракт и будет какая-то перспектива. И возможно будет контракт с «Южмашем» по производству комплектующих к ракетам. А может быть, и мы удостоимся такой чести, и будем производить отдельные виды ракетного вооружения, в том числе и для стран НАТО. Вопрос в рынке, дело в том, что у нас в стране монополия, мы живем прошлым веком. Нормальные, цивилизованные страны отпустили ВПК, и вы ни в одной стране мира не найдете государственного сектора в ВПК: ни в США, ни в Германии, ни в Китае, ни в Израиле, нигде. Это свободный рынок дает толчок к развитию новых технологий. Фирмы выходят с новыми разработками, фирмы участвуют в тендерах. У нас эта монополия — прерогатива государства, и поэтому из-за этого нет инвестиций, и государство не в состоянии профинансировать все разработки, которые есть на сегодняшний день в арсенале тех же военно-промышленных предприятий.

Так у нас вообще нет частных разработчиков оружия?

— Нет, предприятия такие есть, и даже особенно больше всех развивается частный сектор, но без инвестиций частный сектор может сделать небольшой образец вооружения. Если это дорогостоящий образец вооружения, они будут его презентовать на бумаге, в качестве презентации, потому что у них нет финансирования для того, чтобы его произвести, испытать и так далее. А государственной программы вообще нет по поводу развития и финансирования новых технологий в ВПК. ВПК пока что живет за счет продажи того вооружения, которое имеется, и делаются отдельные разработки, если удается договориться по отдельным вопросам. Но опять же, повторюсь, монополия государства фактически не дает развиваться рынку.

В 2016 году государственный концерн подписал 65 меморандумов о сотрудничестве с 20 странами мира. Это пока предварительные договоренности?

— Знаете, как говорят? Обещать — не значит жениться. Меморандум — это бумага, которая говорит о том, что они намерены рассматривать наши предложения по вооружению. Это не контракты, это просто изъявление желания к дальнейшему сотрудничеству. В прошлом году мы подписали такое количество меморандумов, но в прошлом году мы потеряли Таиланд как заказчик "Укроборонпрома" по покупке танков. И это не делает нам чести на рынке, вряд ли после этого кто-то будет с нами разговаривать. Поэтому еще раз повторюсь, надо либо создавать государственную программу, но это огромнейшее финансирование и огромнейшая нагрузка на бюджет страны будет. Либо надо отпустить рынок вооружения, ВПК, в свободное плавание, в рыночную экономику.

Ранее военный эксперт Сергей Ковтун в эфире "ГС" подчеркнул, что корабли, которые Украине планирует передать НАТО, нужно приспособить для наших условий и нашего использования.