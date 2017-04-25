Необычный ТОП. Восемь самых элитных спецназов мира

Владимир Матвеев

В мире, где размер принадлежащей стране армии больше не определяет ее необходимую эффективность, на элитные войска и подразделения полагаются лидеры стран в случае необходимости. В контексте угрозы развязывания военных конфликтов и увеличения количества терактов в мире возросла роль элитного спецназа.

"Элитный спецназ — одно из лучше всего тренированных и самых устрашающих армейских подразделений, какими может похвастаться страна. Войска спецназа идут туда, куда боятся ступить другие солдаты, определяют потенциальные угрозы, сбивают стратегические мишени и проводят смелые спасательные миссии, — говорится в материале Business Insider, перепечатанном в Independent. - Они лучшие из лучших. И хотя чрезвычайно трудно ранжировать эти вооруженные формирования относительно друг друга, некоторые подразделения поднимаются над остальными благодаря своему послужному списку и страху, который они внушают противникам".

"Эти солдаты проходят через жесткие учения, разработанные для искоренения тех, кто не может соответствовать их взыскательным стандартам. В мире, когда размер армии страны не является больше единственным условием ее эффективности, именно от этих войск государства ждут, что дело будет сделано", — сообщает Independent.

Издание публикует рейтинг спецназов мира:

8. Special Services Group in Pakistan (SSG), (Группа выполнения особых задач), Пакистан. Известна как отряд "Черный аист" из-за головных уборов военнослужащих.

При подготовке солдаты должны пройти марш-бросок на расстояние 58 км за 12 часов и пробежать в полном обмундировании 8 км за 50 минут. В октябре 2009 года группа штурмовала офисное здание и спасла 40 заложников, удерживаемых вооруженными афганцами, которые, предположительно, принадлежали к движению "Талибан", после атаки на штаб армии.

AAMIR QURESHI / AFP Special Services Group in Pakistan (Пакистан)

7. Spain's Unidad de Operaciones Especiales (Подразделение специальных операций). Подразделение специальных операций испанского флота давно является одним из самых уважаемых в Европе.

Оно было образовано в 1952 году, укомплектовано добровольцами и называлось "рота альпинистов-водолазов". После этого, подобно британской особой воздушной службе, трансформировалось в элитное подразделение, известное с 2009 года как the Naval Special Warfare Force.

Заслужить зеленый берет испанского спецназа нелегко, количество отсеявшихся претендентов составляет от 70% до 80%. Нередко случается, когда по результатам отборочного курса ни один из новобранцев не остается в подразделении.

poderiomilitarespanol.blogspot.com Spain's Unidad de Operaciones Especiales (Испания)

6. Спецподразделение "Альфа", Россия. Российское спецподразделение "Альфа" — одно из самых известных формирований в мире подразделений особого назначеия. Эта элитная антитеррористическая группа была создана в 1974 году под эгидой КГБ и в данный момент находится под управлением его правопреемника — ФСБ.

5. National Gendarmerie Intervention Group (GIGN) (Группа вмешательства Национальной жандармерии), Франция. GIGN было основано в 1974 году вследствие трагедии на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, когда мир оказался лицом к лицу с новой угрозой — терроризмом.

Участники группы специально тренируются для работы в ситуациях, связанных с захватом заложников. Как утверждается, с момента создания группы в 1973 году на ее счету более 600 освобожденных заложников. Законы Франции запрещают публиковать фотографии лиц военнослужащих, входящих в это подразделение.

MATTHIEU ALEXANDRE / AFP National Gendarmerie Intervention Group (Франция)

4. "Сайерет Маткаль", Израиль. Израильское подразделение Сайерет Маткаль также является одним из наиболее элитных воинских формирований в мире. Его основная цель — сбор информации, и зачастую подразделение работает глубоко в тылу врага.

Во время отборочного курса (гибуша) новобранцы проходят жесткие тренировки под постоянным наблюдением врачей и психологов и в подразделение попадают только наилучшие.

klonik69.livejournal "Сайерет Маткаль", Израиль

3. The British Special Air Service (Особая воздушная группа), Великобритания. Особая воздушная служба Великобритании, известная под аббревиатурой SAS (Special Air Service), является сухопутным партнером-близнецом специального подразделения морской пехоты — SBS. Их девиз: "Кто рискует — побеждает". Британская SAS во многих отношениях оказалась автором системы тренировок спецслужб.

arynews.tv Special Air Service (Britain)

2. The Special Boat Service (Особая лодочная группа), Великобритания. Английский эквивалент "морских котиков" — специальное подразделение морской пехоты Великобритании Special Boat Service (SBS). Если SAS отвечает за сухопутные операции, то бойцы SBS обучены действиям на море.

Процесс отбора новых рекрутов включает проверки на выносливость, тренировки в джунглях Белиза и отработку навыков выживания в бою, в том числе интенсивный допрос кандидатов.

eliteukforces.info Особая лодочная служба The Special Boat Service

1. Navy SEALs (от англ. Sea, Air and Land — "море, воздух и земля"), США. Это элитное подразделение военных сил США особого назначения, также известное как "морские котики". Согласно СМИ, несмотря на то, что спецподразделение Navy SEAL подчиняется Командованию специальных операций Вооруженных сил США (аббревиатура USSOCOM), оно структурно находится в составе Военно-морских сил или Береговой охраны США. Более подробная информация о спецподразделении представлена на сайте.