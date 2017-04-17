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    Российская армия до 2025 года будет оснащена гиперзвуковым оружием

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    По информации Минобороны РФ, в новой программе вооружения ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов.
    Дальний морской поход отряда боевых кораблей Северного флота РФ
    Пресс-служба Северного флота | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Новые образцы гиперзвукового оружия, интеллектуальные робототехнические комплексы и оружие на новых физических принципах будут поставлены в российскую армию до 2025 года, сообщается на сайте Минобороны РФ в воскресенье.

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    "В новой программе вооружения ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, а также целого ряда традиционных образцов ВВСТ следующего поколения", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что государственная программа вооружения 2018-2025 годов будет реализовываться с привлечение научного сообщества, так как потребует решения целого ряда научно-технических задач.

    Ранее сообщалось, что Пентагон разрабатывает новый тип оружия, представляющий собой электромагнитную пушку. Орудие разгоняет снаряд с помощью электромагнитных рельсов, а скорость боеприпаса может достигать более 1,5 км в секунду.

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