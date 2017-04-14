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    Общество

    "Укроборонпром" сообщил, сколько вооружения передал армии в прошлом году

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    Украинские силовые ведомства получили в прошлом году 2139 единиц новой и модернизированной техники, 1389 единиц отремонтированной и 3458 единиц ЗИП, узлов и агрегатов.
    Укроборонпром
    "Укроборонпром"

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Государственный концерн "Укроборонпром" в 2016 году передал армии 6,986 тыс. единиц боевой техники и вооружения, сообщила пресс-служба концерна.

    Бывший зампредседателя Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, экс-депутат бундестага Вилли Виммер.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вилли Виммер о совместной армии ЕС и опасности новой войны

    Отмечается, что украинские силовые ведомства получили 2139 единиц новой и модернизированной техники, 1389 единиц отремонтированной и 3458 единиц ЗИП, узлов и агрегатов.

    В госконцерне отметили, что в 2016 году передали войскам новые и отремонтированные 1011 единиц бронетанковой техники и артиллерийского вооружения, 1035 единиц высокоточного вооружения и боеприпасов, 1034 единиц техники связи и радиоэлектронной борьбы, 172 единиц авиатехники, а также 6 единиц военно-морской техники для ВМС Украины.

    Как сообщалось ранее, "Укроборонпром" подписал меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с частными оборонными предприятиями страны.

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