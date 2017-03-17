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    В мире

    Трамп: у США будет сильнейшая армия за всю историю

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    По словам президента США Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, строительство армии – это то, что в США "будут делать", и армия будет сильнее, чем когда-либо ранее.
    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что при его администрации будет создана самая сильная армия в истории, которую, как он надеется, не придется использовать.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
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    "Строительство армии – это то, что мы будем делать. И мы будем сильнее, чем когда-либо ранее. Надеюсь, нам не придется использовать ее (армию)", — заявил Трамп на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Президент выразил мнение, что такое предвыборное обещание стало одной из причин его победы на выборах в 2016 году.

    Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявила, что реализация минского соглашения предоставит возможность для улучшения отношений с Россией

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