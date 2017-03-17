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    Политика

    США ищут мирного разрешения конфликта в Украине - Трамп

    (обновлено: )4520
    В ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент США Дональд Трамп отметил, что ищутся пути мирного решения ситуации в Украине.
    Пресс-конференция Дональда Трампа и Ангелы Меркель
    Скриншот видео

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что США вместе с Германией и Францией привержены мирному разрешению конфликта в Украине.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погребинский о том, что стоит за заявлением Трампа по Крыму

    "Я высоко ценю лидерство канцлера (ФРГ Ангелы) Меркель и президента Франции в вопросе разрешения конфликта в Украине, где мы ищем мирного решения", — заявил Трамп на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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