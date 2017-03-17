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    Более 60% граждан США поддержали расследование "связей Трампа с РФ" - опрос

    (обновлено: )1210
    По данным соцопроса, 66% респондентов хотят расследования в конгрессе "попыток России повлиять на выборы", а 63% хотят, чтобы законодатели изучили "возможные связи между предвыборным штабом Трампа и Россией".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Более 60% американцев поддерживают расследование возможных связей президента Дональда Трампа с Россией и вероятного вмешательства России в выборы, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения телеканала Fox News.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
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    Согласно опросу, 66% респондентов хотят расследования в конгрессе "попыток России повлиять на выборы", а 63% хотят, чтобы законодатели изучили "возможные связи между предвыборным штабом Трампа и Россией".

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    Избиратели разделились практически поровну, отвечая на вопрос, нужно ли расследовать заявления Трампа, что его якобы прослушивали по приказу экс-президента Барака Обамы в ходе предвыборной кампании: 46% за расследование, 49% — против. За расследования в отношении России выступают почти все демократы и примерно по 60% республиканцев и независимых.

    Популярность Трампа, согласно данным опроса, составляет 43%, снизившись на пять процентных пунктов за месяц. Чуть больше половины (51%) респондентов не одобряют деятельность Трампа на посту президента.

    В опросе участвовали 1008 случайно выбранных зарегистрированных избирателей, опрос проводился фирмами Anderson Robbins Research и Shaw & Company Research. Статистическая погрешность — три процентных пункта.

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    ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

    Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. 

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