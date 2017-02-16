Франция предостерегла РФ "и другие государства" от вмешательства в выборы

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Париж примет ответные меры против любой страны, которая попытается вмешиваться в президентские выборы, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, передает агентство Рейтер.

"Мы не примем какое бы то ни было вмешательство в наш процесс выборов ни со стороны России, ни любого другого государства, речь идет о нашей демократии, о нашем суверенитете, нашей национальной независимости", — сказал Эйро, отметив, что при необходимости Франция примет ответные меры.

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Ранее президент Франции Франсуа Олланд в ходе заседания совбеза распорядился предоставить ему информацию по мерам защиты от кибератак перед предстоящими в стране президентскими и парламентскими выборами. Официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль уточнил, что опасения французского правительства относительно кибератак в предвыборный период не связаны конкретно с Россией.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.