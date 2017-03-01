Слово Трампа. Новые векторы внутренней и внешней политики США

Алексей Богдановский — Вашингтон, для РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп выступил перед обеими палатами конгресса с программной речью, в которой обозначил свои расхождения с предыдущей американской политикой в мире. По словам Трампа, Америка готова искать новых друзей и будет больше требовать от партнеров и союзников. Трамп отдал должное официальной концепции американского лидерства в мире, но при этом признал за другими странами право на свой собственный путь и подчеркнул, что представляет не весь мир, а свою собственную страну — США.

По внутренней повестке дня Трамп впервые изложил предложения по реформе здравоохранения, предложил иммиграционную реформу, основанную на достоинствах приезжающих в страну иммигрантов, и пообещал вложить 1 триллион долларов в инфраструктуру. В отличие от прошлых речей, Трамп был оптимистичен, призывал американцев к единству и высказывал надежды на сотрудничество с оппозицией среди демократов, пишут РИА Новости.

Трамп изложил необычную для американских президентов картину мира, в которой Америка хотя и претендует на лидерство, но открыта для нового партнерства и в полной мере спрашивает со своих союзников.

"Америка готова найти новых друзей и создать новые партнерства там, где совпадают общие интересы", — заявил Трамп.

Трамп также заявил, что его работа — представлять Америку и что он уважает право других стран выбирать свой путь.

"Независимые страны — лучший способ для выражения мнения людей. И Америка уважает право всех стран выбирать собственный путь. Моя работа состоит в том, чтобы представлять Соединенные Штаты Америки. Но мы знаем, что Америка более самодостаточна, когда меньше, а не больше конфликтов", — сказал он.

"Мы должны учиться на ошибках прошлого — мы видели войны и разрушения, которые бушевали по всему миру… Единственное долгосрочное решение для этих гуманитарных бедствий — создать условия, чтобы перемещенные люди могли безопасно возвратиться домой и начать долгий процесс восстановления", — сказал Трамп.

"Мы твердо поддерживаем НАТО — альянс, скованный во времена двух мировых войн, которые низвергли фашизм, и холодной войны, которая нанесла поражение коммунизму. Но наши партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства", — заявил Трамп в обращении к конгрессу.

"Основываясь на жестких и очень открытых дискуссиях, могу сказать, что они это начинают делать. Деньги уже текут",— добавил Трамп.

При этом, по его словам, США ожидают от союзников участия в стратегических и военных операциях и "честной оплаты" за эти операции.

"Мы ожидаем, что наши партнеры, будь то в НАТО, на Ближнем Востоке или в Тихом океане, будут играть непосредственную и значимую роль в стратегических и военных операциях и оплачивать свою справедливую долю расходов", — заявил Трамп.

Трамп также предложил новую концепцию иммиграционной политики. По его словам, США необходимо ввести отбор иммигрантов на основании определенных качественных критериев, вместо того чтобы впускать неквалифицированных работников.

"Уйдя от нынешней системы с иммиграцией низкоквалифицированных людей и введя вместо этого систему отбора на основании определенных качественных критериев, на основании их достоинств, мы получим много преимуществ", — сказал Трамп.

По его словам, это "позволит сэкономить бесчисленное количество долларов, повысить зарплаты и помочь семьям, в том числе семьям иммигрантов, стать средним классом".

Трамп также выразил надежду на то, что "реальная и позитивная иммиграционная реформа возможна". По его мнению, ее реализация позволит укрепить безопасность и восстановить уважение к американским законам.

"Наша обязанность заключается в том, чтобы служить, защищать и оборонять граждан США. Мы также предпринимаем серьезные меры для защиты нашей страны от радикального исламского терроризма", — сказал он.

Президент назвал "неосмотрительным" допуск приезжих из стран, где невозможно осуществить "подходящий отбор". "Мы не можем позволить нашей стране стать убежищем для экстремистов", - добавил Трамп.

Он также посетовал, что США защищали чужие границы, оставив свои открытыми, и зря потратили триллионы долларов за рубежом. Трамп подтвердил намерение строить стену на границе с Мексикой для защиты от нелегальной иммиграции.

"Мы защищали границы других стран, оставляя наши собственные границы широко открытыми для всех, кто захочет их пересечь, и для наркотиков, что дошло сейчас до беспрецедентного уровня", — заявил он.

Трамп впервые изложил предложения по реформе здравоохранения, которые призваны демонтировать предыдущую реформу президента-демократа Барака Обамы.

"Я также обращаюсь к конгрессу с просьбой аннулировать и заменить Obamacare другими реформами, которые расширят выбор, обеспечат доступ к более низким ценам и в то же время лучшее здравоохранение", — сказал Трамп.

Трамп ранее говорил, что намерен как можно скорее отменить проведенную Обамой реформу, этот вопрос крайне политизирован для обеих партий конгресса. Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название Obamacare, предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время власти обязали всех американцев купить страховку и постановили штрафовать за ее отсутствие.

Предложения Трампа включают несколько пунктов.

"Прежде всего, мы должны обеспечить, чтобы американцы, имеющие историю болезни, имели доступ к страховке", — сказал Трамп. Он также назвал необходимым условием "стабильный переход" к новой системе тех американцев, которые оформили страховки в рамках реформы здравоохранения Барака Обамы.

Кроме того, президент США отметил необходимость "помочь американцам в приобретении собственной медицинской страховки". По его словам, это следует делать с помощью налоговых льгот и расширения объемов специальных медицинских сберегательных счетов. При этом обязывать покупать страховку, как это было при Обаме, американцев не будут, заверил президент США.

Трамп также высказался за то, чтобы дать губернаторам ресурсы для реализации социальных медицинских программ. Он пообещал "проводить юридические реформы для защиты пациентов и врачей от необязательных трат, которые ведут к росту цены на страховку".

Наконец, по словам президента, "настало время дать американцам возможность покупать медицинскую страховку вне зависимости от штата, создав тем самым реальную рыночную площадку, которая позволит понизить цены и дать людям более качественное обслуживание".

В соответствии с предвыборными обещаниями Трамп раскритиковал Североамериканскую зону свободной торговли НАФТА, вступление Китая во Всемирную торговую организацию и торговый дефицит США.

"Мы потеряли больше четверти наших производственных рабочих мест из-за того, что была подписана НАФТА. Мы потеряли 60 тысяч производств, так как Китай присоединился ко Всемирной торговой организации в 2001 году", — сказал Трамп.

Он добавил, что торговый дефицит США с другими странами превысил за прошлый год 800 миллиардов долларов, и добавил, что намерен работать над преодолением "этих трагических событий".

Трамп пообещал "историческую налоговую реформу": снизить налог на прибыль корпораций и уменьшить налоги для среднего класса.

"Мы должны перезапустить двигатель американской экономики… Моя команда экономистов прорабатывает введение исторического налога на прибыль, такого, чтобы наши компании смогли конкурировать и процветать", — сказал Трамп.

"В то же время мы предоставим крупное послабление по налогам для среднего класса", — пообещал Трамп. Он также заверил, что сделает мировую торговлю честной.

Наконец, Трамп заявил о необходимости принятия в стране новой программы по развитию инфраструктуры, инвестиции в которую составят один триллион долларов.

"Настало время для новой программы национального восстановления. Америка потратила около 6 триллионов долларов на Ближнем Востоке, и все это, пока наша инфраструктура дома (в США — Ред.) рушится. С этими шестью триллионами долларов мы могли бы восстановить нашу страну дважды. И может быть, даже три раза, если у нас были люди, которые имели возможность договориться", — заявил Трамп.

Он сообщил, что намерен обратиться в конгресс с предложением одобрить закон, который позволит инвестировать в инфраструктуру один триллион долларов за счет государственного и частного капитала, что позволит создать "миллионы новых рабочих мест".

Президент Трамп также устроил стоячую овацию в конгрессе супруге погибшего в Йемене американского военного Райана Оуэнса, заверив, что обернувшаяся его гибелью разведывательная операция принесла "жизненно важные данные" и что его имя не будет забыто.

Трамп говорил, повернувшись к гостевой трибуне, где рядом с его дочерью Иванкой находилась супруга погибшего Кэррин Оуэнс. Овации в ее адрес и в память о погибшем продолжались несколько минут. Вдова "морского котика" в черном платье плакала, поднимала лицо вверх, многократно произносила "спасибо" и аплодировала вместе со всеми.

"Райан отдал жизнь за своих друзей, за свою страну, за нашу свободу, и мы никогда не забудем Райана", — пообещал Трамп. "Он погиб так же, как жил — бойцом, сражаясь с терроризмом и обеспечивая безопасность нашей страны", — сказал президент.

Оуэнс погиб, еще три американских военнослужащих получили ранения в Йемене 29 января в ходе операции против боевиков, связанных с "Аль-Каидой". Пентагон заявил, что в ходе операции были ликвидированы 14 боевиков. Между тем агентство Франс Пресс со ссылкой на йеменского чиновника сообщало, что в результате операции США против "Аль-Каиды" при участии беспилотников и вертолетов в провинции Эль-Бейда погибли 16 мирных жителей, 41 боевик ликвидирован. Трамп лично встречал гроб с погибшим на родине и многократно заявлял, что операция, в которой он погиб, была успешной.

При этом отец погибшего Билл Оуэнс рассказал в воскресенье журналистам, что отказался от встречи с Трампом, который распорядился провести операцию.

Трамп завершил свою речь призывом к единству, который типичен для обращения президента к конгрессу, но нетипичен для предыдущих речей Трампа.

"Мы один народ, с одной судьбой. В нас течет одна кровь, мы все салютуем одному флагу, и всех нас создал единый Бог. Реализовав эти взгляды, потом мы будем смотреть на сегодняшний вечер как на начало новой главы американского величия", — сказал глава государства.

Трамп заявил, что "время мелких битв прошло". "Нам необходимо мужество для того, чтобы поделиться мечтами, наполняющими наши сердца", — сказал он. Среди таких мечтаний он упомянул и то, чтобы следы американцев появились на далеких планетах — возможно, речь идет о возобновлении программы пилотируемой космонавтики США.

"Я прошу всех членов конгресса присоединиться ко мне в мыслях о больших и важных вещах для нашей страны", — подытожил Трамп.

В отличие от ежегодной речи перед конгрессом, нынешнее выступление не носило официального названия "О положении страны", поскольку Трамп находится в должности лишь несколько недель. Однако были соблюдены все формальные традиции — например, был выбран "назначенный выжить" член администрации, министр по делам ветеранов Дэвид Шалкин. Он не присутствовал на речи и находился в безопасном месте. Эта мера предосторожности предпринимается со времен холодной войны на случай, если некие враждебные силы захотят нанести удар по Капитолию во время речи президента и тем самым "обезглавить" политическое руководство США.