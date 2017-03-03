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    В мире

    ФБР проинформировало конгресс о "российском вмешательстве" в выборы

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    Председатель комитета республиканец Девин Нуньес заявил, что на данный момент нет данных о каких-либо контактах между российскими официальными лицами и штабом тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа.
    Джеймс Коми
    wikipedia

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Директор ФБР Джеймс Коми проинформировал депутатов палаты представителей о расследовании "российского вмешательства" в выборы.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
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    Встреча за закрытыми дверями с представителями комитета по разведке продолжалась около трех с половиной часов, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    Председатель комитета республиканец Девин Нуньес заявил, что закрытые слушания были "хорошим первым шагом" по сотрудничеству с ФБР. Он повторил, что у комитета на данный момент нет данных о каких-либо контактах между российскими официальными лицами и штабом тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа.

    Старший демократ в комитете Адам Шифф в очередной раз раскритиковал ФБР, заявив. "На данный момент мы знаем лишь небольшую толику того, что знает ФБР", — заявил Шифф, по словам которого, бюро сотрудничает с законодателями лишь по принуждению. "Были большие области, которые остались за закрытыми дверями, и эти двери надо убрать, чтобы мы сделали свою работу", — заявил Шифф.

    Ранее в сенате США также проводили несколько слушаний в связи с "российским вмешательством в выборы", однако полномасштабного расследования конгресс не начинал. Насколько масштабной будет нынешняя попытка пока не сообщается.

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    ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

    В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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