Комитет сената США расследует "российское вмешательство в выборы"

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Комитет по разведке сената проведет собственное расследование "российского вмешательства в выборы" в США, в том числе изучит возможные связи избранного президента Дональда Трампа с Москвой, свидетельствует заявление главы комитета сенатора-республиканца Ричарда Бурра.

"Комитет проведет межпартийное расследование в отношении разведывательных данных, которые стоят за обнародованным 6 января докладом Разведки по вопросу (российского вмешательства в выборы)", — говорится в опубликованном на сайте сенатора совместном заявлении Бурра и сенатора Марка Уорнера.

Согласно заявлению сенаторов, они намерены в том числе изучить "разведданные, касающиеся связей между Россией и отдельными представителями политических кампаний (США)".

В рамках расследования сенаторы планируют "допросить высокопоставленных представителей как действующей, так и новой администрации".

Сенаторы заявляют, что "полное понимание масштаба действий российской разведки и влияния ее на США входит в круг ответственности комитета". Выводы, к которым придут члены комитета, будут обнародованы как в открытом, так и секретном докладах.

Ранее президент США Барак Обама и вице-президент Джо Байден заявляли о том, что США ответят на "вмешательство России в выборы", причем часть мер будет негласная.

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ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.