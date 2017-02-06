Рева: позиция ООН по соцвыплатам Донбассу - вмешательство в дела страны

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что обеспокоенность представителя ООН соцвыплатами жителям неподконтрольных районов Донбасса является вмешательством во внутренние дела страны.

Ранее в интервью ZN.UA гуманитарный координатор ООН в Украине Нил Вокер заявил, что организация серьезно обеспокоена прекращением социальных выплат и пенсий некоторым переселенцам и жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

"Такого наглого вмешательства во внутренние дела Украины я еще не видел", — сказал Рева в эфире "Радио Свобода".

По его словам, вопрос выплаты пенсий на неподконтрольных территориях может обсуждаться только после выполнения пунктов минских договоренностей, которые касаются вопросов безопасности, прекращения огня, отведения вооружения.

Ранее вице-премьер Павел Розенко заявил, что возобновление выплаты пенсий и социальных пособий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей возможно только после выполнения минских соглашений в полном объеме.

В ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. С апреля 2015 власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.