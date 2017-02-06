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    Политика

    Рева: позиция ООН по соцвыплатам Донбассу - вмешательство в дела страны

    (обновлено: )549111
    Министр социальной политики Украины Андрей Рева отметил, что вопрос выплаты пенсий на неподконтрольных территориях можно обсуждать после полного выполнения "Минска".
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что обеспокоенность представителя ООН соцвыплатами жителям неподконтрольных районов Донбасса является вмешательством во внутренние дела страны.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее в интервью ZN.UA гуманитарный координатор ООН в Украине Нил Вокер заявил, что организация серьезно обеспокоена прекращением социальных выплат и пенсий некоторым переселенцам и жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

    "Такого наглого вмешательства во внутренние дела Украины я еще не видел", — сказал Рева в эфире "Радио Свобода".

    По его словам, вопрос выплаты пенсий на неподконтрольных территориях может обсуждаться только после выполнения пунктов минских договоренностей, которые касаются вопросов безопасности, прекращения огня, отведения вооружения.

    Ранее вице-премьер Павел Розенко заявил, что возобновление выплаты пенсий и социальных пособий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей возможно только после выполнения минских соглашений в полном объеме.

    В ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. С апреля 2015 власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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