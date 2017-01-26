Киев пока не может платить пенсии жителям Донбасса - министр

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш считает, что пенсионеры, проживающие на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, имеют право получать пенсии, назначенные руководством страны, однако власти пока не могут согласовать механизм их выплат.

Ранее вице-премьер Павел Розенко заявил, что возобновление выплаты пенсий и социальных пособий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей возможно только после выполнения минских соглашений в полном объеме.

"Нет оснований говорить, что пенсионеры с неподконтрольных территорий не имеют права получить пенсию. Они имеют такое же право на пенсию, как и пенсионеры с подконтрольных территорий. Потому что всю жизнь платили отчисления в Пенсионный фонд. Однако мы пока не можем найти механизм, по которому выплачивать эти пенсии", — цитирует слова Черныша интернет-издание "Украинская правда".

По его словам, в первую очередь проблема возобновления пенсионных выплат связана с тем, что ни один авторитетный международный банк не зайдет на неподконтрольные властям территории. В связи с этим нужно организовывать выплаты максимально близко к линии разграничения, считает Черныш.

"Например, Украина за свои деньги покупает мобильный банкинг. Это несколько машин, которые бы ездили недалеко от линии разграничения и останавливались там, где нет банков или банкоматов. Но главной проблемой здесь остается вопрос верификации. Мы не можем посчитать, сколько там реально проживают пенсионеров", — добавил министр. По его словам, международные посредники предлагали открыть по отделению пенсионного фонда Украины в Луганске и Донецке, однако власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР якобы отклонили это предложение.

В ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. С апреля 2015 власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.