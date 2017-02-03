В сенате США начинают расследование по "вмешательству РФ в выборы"

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Подкомитет по преступности и терроризму юридического комитета сената США начинает расследование по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы в стране, говорится в заявлении сенаторов Линдси Грэма и Шелдона Уайтхауса.

"Сенаторы США Шелдон Уайтхаус (демократ из штата Род-Айленд) и Линдси Грэм (республиканец из Южной Каролины) объявили сегодня, что они начнут двухпартийное расследование попыток России повлиять на демократические выборы в США и за рубежом (в других странах – ред.)", — говорится в заявлении.

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При этом сенаторы отметили, что часть расследования по соображениям секретности пройдет за "закрытыми дверями", но пообещали, что будут и открытые дискуссии по вопросу "российской стратегии подорвать демократию".

Грэм является главой подкомитета, а Уайтхаус – лидером демократов в нем.

Ранее в сенате США уже проводили несколько слушаний в связи с "российским вмешательством в выборы", однако полномасштабного расследования конгресс не начинал. Насколько масштабной будет нынешняя попытка пока не сообщается.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

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Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря прошлого года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.