Медведчук: конфликт в Донбассе нужно решить без внешнего вмешательства

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КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Украине нужно консолидировать собственные силы для решения конфликта в Донбассе путем выполнения минских соглашений, а не надеяться на внешние силы. Об этом заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук

"Важно понимать: урегулирование конфликта в Донбассе — это приоритетная задача не США, не ЕС, а Украины. А потому нам самим нужно ее решать, не ожидая каких-то планов действий или указаний из "вашингтонского или брюссельского обкомов". Причем решать необходимо здесь и сейчас, противодействуя "партии войны" и консолидируя политические и общественные силы, выступающие за мирное урегулирование конфликта в Донбассе", — написал Медведчук в пятницу в своем блоге на сайте движения.

Политик считает, что выполнение минских соглашений и восстановление диалога Киева с Донецком и Луганском — это основа, залог мира и стабильности в стране.