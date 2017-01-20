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    Политика

    Медведчук: конфликт в Донбассе нужно решить без внешнего вмешательства

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    По мнению Медведчука, решать необходимо здесь и сейчас, противодействуя "партии войны" и консолидируя политические и общественные силы, выступающие за мирное урегулирование конфликта в Донбассе.
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Украине нужно консолидировать собственные силы для решения конфликта в Донбассе путем выполнения минских соглашений, а не надеяться на внешние силы. Об этом заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук

    "Важно понимать: урегулирование конфликта в Донбассе — это приоритетная задача не США, не ЕС, а Украины. А потому нам самим нужно ее решать, не ожидая каких-то планов действий или указаний из "вашингтонского или брюссельского обкомов". Причем решать необходимо здесь и сейчас, противодействуя "партии войны" и консолидируя политические и общественные силы, выступающие за мирное урегулирование конфликта в Донбассе", — написал Медведчук в пятницу в своем блоге на сайте движения.

    Политик считает, что выполнение минских соглашений и восстановление диалога Киева с Донецком и Луганском — это основа, залог мира и стабильности в стране.

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