В Украине просто некому решить конфликт в Донбассе мирно – политолог

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Лидеры Франции, Германии и России договорились продолжать "нормандский формат". В Среду, 18 января, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд провели с президентом РФ Владимиром Путиным телефонные переговоры.

Главной темой трехстороннего диалога была ситуация на востоке Украины и дальнейшая реализация минских договоренностей.

В свою очередь в Кремле сообщили, что в ходе разговора "договорились придать дополнительный импульс деятельности в рамках нормандской четверки".

Перспективы "нормандского формата" в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Павел Карназыцкий.

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Почему для переговоров не пригласили Петра Порошенко?

– На сегодняшний день, к сожалению, наша международная политика знала несколько провалов и, к сожалению, они превратили Украину из субъекта международного права в объект.

Сегодня в Украине нет политических сил, которые готовы решить конфликт мирным способом, путем дипломатических переговоров. Эта риторика сегодня в стране непопулярная. Поэтому вынуждать к дипломатическому решению конфликта будут международные сообщества, и поэтому сегодня общались президент России с главами европейских государств, как достичь мира в регионе, потому что война в Украине – это уже не только украинская проблема, это проблема всего европейского континента.

Во-первых, это оружие не контролировано распространяется по всей Украине и вполне может оказаться и в Европе, и в России. А, во-вторых, это, действительно, для транзитных и транспортных коридоров — это большая проблема. Сегодня авиация вынуждена летать в обход Украины, сегодня торговые пути идут в обход Украины только из-за того, что у нас идет война, а это все-таки убытки, и мир считает каждый цент.

Было сказано, что стороны готовы предоставить дополнительный импульс деятельности в рамках "нормандской четверки". Что это значит?

– Это будет и очередная встреча в нормандском формате, потому что, мы видим, в Украине идет проблема с планом выполнения Минских соглашений.

Неоднократно уже и министр иностранных дел Франции четко указывал план, порядок выполнения договоренностей. Но наша политическая элита не готова выполнять взятые на себя обязательства. Она привыкла, наверное, со времен Майдана только требовать.

Сегодня Европа хочет, чтобы, кроме требований, политики брали на себя обязательства, обязательства перед собственным народом и выполняли эти обязательства в первую очередь, потому что можно договорится о чем-угодно, но если стороны не собираются выполнять эти обязательства, этот договор не стоить той бумаги, на которой он написан.

Что именно выполнять, например?

– В нашем парламенте нужно ввести законодательные изменения для разрешения этого политического конфликта политическим способом. Но сегодня парламент, правящая коалиция не готовы рассматривать вопросы конституционного изменения устройства Украины и вносить изменения в Конституцию, потому что среди депутатов преобладает именно риторика войны. Они даже не пытаются осознать, что война до победного конца может привести к концу страны, концу населения.

Мы сегодня видим страш ную тенденцию, когда Украину покидает ее население. Выживают из страны людей, которые хотят чего-то добиться, хотят развивать себя, свое государство. Они вынуждены уезжать и искать рабочее место за пределами государства.

Сейчас европейские партнеры готовы нажать на Украину для выполнения минских договоренностей. Смена лидеров в США и Франции что даст?

– Я бы так не ставил вопрос, что будет оказываться давление на Украину. Дело в том, что есть общеевропейская позиция. Будет давление оказываться на нашу политическую элиту. Не знаю, насколько повлияют результаты выборов в США, Франции, Германии, потому что кто бы там не стал главой государства, он, в первую очередь, будет отражать и выражать свои национальные интересы.

Мир так построен, что все страны – геополитические конкуренты и президент любого государства, кроме нашего, к сожалению, защищает исключительно свои национальные интересы. Для Германии мир существует именно с призмы интересов Германии, для Франции – с призмы интересов Франции. Поэтому наша еще постсоветская риторика, когда партийная элита вместо того, чтобы заниматься обеспечением магазинов товарами народного потребления, она людей всегда отвлекала позицией негров в Африке.

И вот сегодня у нас в стране продолжается такая же глупая политика, когда вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, население пытаются переключить на какие-то мнимые достижения на международной арене, на какие-то международные проблемы.

Сегодня для украинцев существует проблема – это проблемы выйти из этой войны. Мы должны выйти сильной страной, именно единой страной. Для того, чтобы развивалась вся Украина, нам нужен мир. Нам не нужен отдельно Донбасс, нам нужно, чтобы развивалась вся Украина, все государство. Вот весь народ готов объединится для того, чтобы развивать страну в целом. Только политики почему-то продолжают вести риторику разделения на регионы.

Народ единый, политики, к сожалению, немножко не имеют отношения к нашему народу.

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– Нет, это не обязательно. Разделение – это административное. У нас семьи давно уже перемешаны. Посмотрите на киевлян. У них у половины – одна бабушка из Донецка, а вторая – из Львова. У нас невозможно уже Украину разделить на регионы, именно разделить народ, можно административно разделить.

Опять же, это разделение касается лишь бюрократии. Как только народ поймет, что нам бюрократия немножко мешает, и она нас разделяет, а не люди. Как бы мы не развивались, у нас есть только общий путь. Даже если Донбасс будет административно называться по-другому, он все равно будет частью Украины, потому что это уже именно бизнес-связи, семейные связи.

Так сложилась история, что мы единый народ.

Напомним, политический эксперт Сергей Быков считает, что альтернативы Минским соглашениям нет, поэтому сторонам конфликта, прежде всего, нужно прекратить разночтение этого документа.

Также в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Михаил Павлив заявил, что за дискуссию о вредности Минского формата в Украине надо бить по рукам.