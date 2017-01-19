Розыгрыш земли для участников АТО: итоги легко опротестовать в суде – юрист

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В Чернигове участники АТО разыграли в лотерею 128 земельных участков под застройку. Эти участки им положены по закону, но из-за того, что желающих получить землю много, участков не хватает. Во время розыгрыша на глазах у АТОшников запустили два барабана. В один положили фамилии бойцов, а в другой – номера участков. Жребий определил, кто из бойцов какой участок получит.

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В совете ветеранов АТО при Черниговском городском совете уже сообщили, что бойцы имеют право обратиться в суд, если считают этот метод распределения участков незаконным.

Ситуацию с выделением земельных участков прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы член ассоциации участников АТО Бориспольщины Юрий Просняков.

В Бориспольском районе проблема с дефицитом земли для участников АТО существует, как на Черниговщине?

– Да, существует такая же проблема. У нас по этому поводу было собрание, решили, что в первую очередь получат семьи погибших, потом получат раненные, а потом по списку, по датам подачи заявления.

А какие еще методы распределения земли существуют?

– Не знаю, даже не слышал. У нас собралась просто ассоциация, обсудили такое решение, проголосовали все "за". Вот так было.

А что касается самой нехватки земли? Сколько есть заявлений, а сколько есть участков?

– По Борисполю у нас где-то 221 человек уже получил участок. Есть проблема, что по селам района, где подали заявления, допустим, не могут получить только из-за того, что нормативные документы не в порядке. Какие-то границы не выведены, еще что-то.

Сколько по времени длится процесс выделения и передачи земли? Какие документы нужно предоставить?

– Сначала пишется заявление и, если есть участок, то есть выкопировка. Потом это подается на рассмотрение в совет, там дают разрешение на разработку проекта. После того, как этот проект будет разработан — где-то месяц, два, три, не знаю — опять подается на совет и там опять принимают решение на выделение земли уже в пользование.

А были ли случаи обращения в суд? Когда одному участнику АТО повезло, он получил участок, а второму не хватило.

– Насколько я знаю, у нас таких случаев не было. У нас есть ассоциация и мы контролируем, все-таки, наш совет, сессию саму.

О законности лотерей по распределению земельных участков для участников АТО высказал свое мнение в эфире "ГС" адвокат Иван Либерман.

(публикуется на языке оригинала)

Наскільки законно організовувати подібні лотереї чи будь-які інші розіграші? Вони мають юридичну силу?

– Будь-який АТОшник, який одружений зараз, його дружина може елементарно подати заяву до суду про визнання недійсним такої лотереї. Тому що порушено її право. Без її письмової згоди, а я розумію, саме так відбулися ці лотереї, без її обов'язкової письмової згоди це проводилося.

Відтак учасники АТО можуть робити і лотереї, і будь-які інші дії, однак їх можна легко оскаржити. І повірте, що зацікавлена особа, яка подасть до суду, дуже просто і дуже надійно виграє цей судовий процес. Це незаконно.

Крім того, може бути передбачена навіть кримінальна відповідальність, стаття 356 ККУ називається "Самоуправство", для того, хто організував такі лотереї.

Виграє суд, що це означає?

– Визнає незаконною всю цю процедуру, яку, наприклад, люди самі собі придумали, або хтось їм нав'язав цю ідею.

Ви кажете, потрібна письмова згода дружини учасника АТО. А самого учасника АТО? Передбачається, що вони вже надали згоду таким чином?

– Є такий договір оферти, це коли, безумовно, в усній формі люди між собою домовилися. Це коли ми, наприклад, купуємо щось без товарно-касового чека, без інших якихось документів, актів прийому-передачі речей, предметів. Тобто ми укладаємо з таксистом угоду — це договір оферти. Ми укладаємо з перукарем, ми ж там не підписуємо угоди, іноді чеки не беремо тощо. Це безумовний договір.

Але ж якщо я, наприклад, одружений, чи порушуються права моєї дружини, яка проти, щоб я приймав участь в лотереї і, скажімо, мав ризик програти? Порушуються. Відтак, наприклад, моя дружина елементарно подає до суду і виграє цей процес, що моя участь, а також участь інших учасників цієї лотереї є незаконною.

Якщо нема дружини? Які шанси учасника АТО виграти суд, якщо ділянки на нього не вистачило? Є взагалі підстави для звернення до суду?

– Підстави є, тому що це безперечне право учасника АТО отримати земельну ділянку. Закон встановлює з цього приводу всю процедуру, і відтак будь-хто з учасників АТО, хто приймав участь, хто не приймав участь, хто хотів приймати, але відмовився, хто приймав і програв – всі вони мають право звернутися до суду, якщо так захочуть і відтак це все буде скасовано, визнано недійсним і вся ця черга буде нікчемною просто.

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Скільки зазвичай часу займає така судова тяганина?

– Близько 2 місяців суд першої інстанції про визнання недійсним чогось.

Напомним, в Киеве практически не осталось земли под индивидуальную жилую застройку, заявил в эфире "ГС" заместитель председателя "Земельного союза Украины" Андрей Мартын. При этом стоимость земельного участка на окраине сопоставима со стоимостью квартиры в многоэтажке, что могло бы стать выходом из ситуации относительно участников АТО.