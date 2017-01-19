У 99% участников АТО нет денег на застройку выделенной земли - эксперт

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КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Выделение земельных участков участникам Антитеррористической операции стало настоящей проблемой. Как известно, претендовать на землю участники АТО могут по закону. Но иногда участков на всех желающих просто не хватает.

Именно это произошло в Чернигове, где решили эти земельные участки разыграть в лотерею.

Ситуацию с выделением земли участникам АТО в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала депутат Киевского городского совета, член комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Ольга Балицкая.

"Верховная Рада пошла самым легким для себя коррупционным путем по поводу того, как отблагодарить участников АТО: выделяется земля, земли на всех не хватает, делятся земельные участки между участниками АТО. Как вам кажется, есть ли на сегодняшний день у участника АТО или у семьи погибшего средства, чтобы на этом земельном участке построить дом. Очевидно, что большем чем у 99% этих средств нет. Мы получили платежки за коммунальные услуги и не знаем как их покрыть, а чтобы строить дома — этих денег нет. Зачем участникам АТО эти земельные участки?" — заявила Балицкая.