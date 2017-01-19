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    СК РФ заочно предъявил обвинения по фактам обстрелов жителей Донбасса

    (обновлено: )13160
    Как сообщила и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко, обвинения заочно предъявлены командирам ВСУ.
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Следственный комитет России заочно предъявил обвинения командирам Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения в Донбассе, сообщила и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

    "Установлены имена командиров подразделений Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в проведении артиллерийских обстрелов объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения на юго-востоке Украины", — сказала она.

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    Так, по ее словам, 26 мая 2015 года военнослужащие ВСУ провели прицельный артобстрел из тяжелых видов оружия жилых домов Горловки, в результате которого погибли трое мирных граждан, еще трое получили тяжелые ранения.

    Расследованием установлено, что помимо полковника Олега Лисового, которому ранее заочно предъявлено обвинение, к данному обстрелу причастен командир первого артиллерийского дивизиона 44-й отдельной артиллерийской бригады подполковник Виктор Юшко.

    Кроме того, 15 июня 2016 года украинские военнослужащие провели прицельный артобстрел населенных пунктов Красногоровка и Старомихайловка в Донецкой области, в результате которого были ранены два мирных жителя, выяснил СК РФ.

    Следствие располагает данными о причастности к этому преступлению командира 46-го отдельного батальона спецназначения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ подполковника Вячеслава Власенко. Также фигурантом этого уголовного дела является командир 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Василий Зубанич.

    "Военнослужащим Юшко и Власенко следствием заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений… "Применение запрещенных средств и методов ведения войны"", — отметила Петренко.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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