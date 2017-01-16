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    Политика

    Медведчук: власти не предпринимают усилий по выполнению "Минска-2"

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (154)

    (обновлено: )15420
    Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук отметил, что власть, вместо урегулирования, ждет от зарубежных партнеров поставок летального оружия, продолжения "войны санкций", полицейских миссий.
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Власти ожидают внешнего урегулирования конфликта в Донбассе вместо реализации минских соглашений, считает лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук.

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    Донбасс снова под обстрелами

    "Украинская власть ждет от зарубежных партнеров поставок летального оружия, продолжения "войны санкций", полицейских миссий и внешнего урегулирования конфликта в Украине. И это вместо того, чтобы выполнять свои обязательства, предусмотренные международно-правовым актом — "Комплексом мер по реализации минских соглашений", включая принятие законов об амнистии, особом статусе, выборах в Донбассе и утверждение изменений в конституцию Украины", — написал Медведчук в понедельник в своем блоге на сайте движения.

    Политик считает, что Киев не сможет выполнить минские соглашения без возобновления диалога с Донецком и Луганском, поиска путей мирного урегулирования конфликта и разработки реальной и эффективной стратегии реинтеграции Донбасса.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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