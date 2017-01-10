Для спасения ГТС Украина должна привлечь к ее управлению РФ - Медведчук

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Украине для того, чтобы сохранить свою газотранспортную систему (ГТС) после 2019 года, нужно привлечь к управлению ею наряду с Евросоюзом Россию, считает лидер движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук.

Ранее глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что реализация "Северного потока 2" и "Турецкого потока" полностью лишит Украину транзита и сократит стоимость украинской газотранспортной системы в пять раз. При этом, по его словам, участием в управлении украинской ГТС заинтересовались три европейские компании.

Медведчук напомнил, что в 2019 году истекает срок действия контракта между Украиной и РФ на поставки и транзит газа. По его словам, "с окончанием срока действия данного газового контракта Украина может окончательно потерять свой транзитный потенциал и всю газотранспортную инфраструктуру внутри страны".

"В случае реализации оптимистического сценария по истечении срока действия контракта Россия значительно сократит объемы транзита газа по территории Украины. При реализации же пессимистического сценария и вовсе откажется от использования украинской ГТС. Для Украины это станет настоящей катастрофой", — написал политик в статье, опубликованной во вторник на сайте "Украинского выбора".

По его мнению, планы украинских властей спасти ГТС при помощи привлечения к ее управлению европейской компании не сработают, так как это не решает основную проблему – не обеспечивает интерес России в дальнейшем осуществлении транзита через Украину.

"Сохранить газотранспортную систему Украины в этих условиях реально только в том случае, если к управлению ГТС будут привлечены все три участника данного процесса, а именно: Россия как поставщик, Украина как транзитер и страны Евросоюза как конечный потребитель голубого топлива", — считает он.

Медведчук предлагает с этой целью отменить закон, который разрешает участие в консорциуме по управлению ГТС только инвесторов из ЕС и США.

Верховная Рада Украины в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ.