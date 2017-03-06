Ляшко выступил против "вмешательства" США во внутренние дела Украины

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко выступил против "вмешательства" США во внутренние дела страны, а также потребовал заключить военную сделку с Украиной и предоставить оборонительное оружие.

"Посольство США настаивает на создании антикоррупционного суда в Украине. Посольство США предлагает кандидатуру аудитора деятельности НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Это бесцеремонное вмешательство во внутренние дела Украины… А от наших американских партнеров и союзников я требую немного — выполнить свои обязательства по Будапештскому меморандуму, заключить прямую военную сделку с Украиной и предоставить нам оборонительное оружие", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

По его словам, в Украине нужно построить "жесткую вертикаль власти".

"Этот бардак, хаос, анархию и неполноценность надо немедленно прекращать, если не хотим окончательно потерять Украину. Мы восстановим в государстве железный порядок и управляемость, жесткую вертикаль власти, ответственную перед гражданами", — заявил Ляшко.

Ранее сообщалось, что "Радикальная партия" в Верховной Раде готова принимать участие в создании новой коалиции в парламенте, но лишь в случае выполнения ряда ее принципиальных требований.