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    Заседание о "вмешательстве РФ" в американские выборы пройдет 20 марта

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (77)

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    Глава спецкомитета по разведке палаты представителей США Дэвин Нуньес сообщил, что первое публичное заседание по "вмешательству РФ" состоится в понедельник 20 марта.
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Дэвин Нуньес, Глава специального комитета по разведке палаты представителей США, объявил о проведении 20 марта первого открытого заседания "о вмешательстве России" в выборы американского президента в ноябре 2016 года, а также о связях президента Дональда Трампа и его помощников с Россией.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
    Слово Трампа. Новые векторы внутренней и внешней политики США

    "Мы проведем наше первое публичное заседание 20 марта, в понедельник, в 10.00 (17.00 по Киеву)", — заявил Нуньес.

    Ранее в сенате США также проводили несколько слушаний в связи с "российским вмешательством в выборы", однако полномасштабного расследования конгресс не начинал.

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    ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

    В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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