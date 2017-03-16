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    В Сенате не нашли доказательств прослушки штаб-квартиры Трампа

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    Согласно заявлению Комитета по разведке Сената, не обнаружено свидетельств в пользу того, что Trump Tower "была объектом прослушки какого-либо правительственного учреждения США до или после выборов 2016 года".
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Комитет по разведке Сената не нашел свидетельств прослушки штаб-квартиры президента Дональда Трампа в бытность его кандидатом на пост президента, сообщили в совместном заявлении председатель комитета Ричард Берр и вице-председатель Марк Уорнер.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
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    "Основываясь на доступной нам информации, мы не видим никаких свидетельств в пользу того, что Trump Tower была объектом прослушки какого-либо правительственного учреждения США до или после выборов 2016 года", — говорится в совместном заявлении руководства комитета.

    Ранее Трамп заявил, что во время его избирательной кампании прежний глава государства Барак Обама дал указание прослушивать его штаб-квартиру. Доказательств Трамп не предоставил. При этом он попросил конгресс провести расследование по этому поводу. В конгрессе идут споры о том, давал ли Обама такие указания. ФБР дало утечки в СМИ, что директор бюро Джеймс Коми был возмущен предположениями Трампа. Официально ФБР и министерство юстиции эти заявления не комментируют.

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