Реализация "Минска" позволит улучшить отношения с РФ - Меркель

Скриншот видео

КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. Реализация минского соглашения предоставит возможность для улучшения отношений с Россией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Я рада, что американская администрация и лично президент занимаются все больше минским процессом. Нам нужно решить этот вопрос, с одной стороны, для безопасной и суверенной Украины, но и для возможности для улучшения отношений с Россией, когда проблемы будут устранены. Минск предоставляет основания для этого, но мы, к сожалению, еще не так далеко ушли в реализации, и мы с нашими экспертами будем тесно работать над этим в следующие месяцы", — заявила канцлер.

Трам, перед Меркель заявил, что США вместе с Германией и Францией привержены мирному разрешению конфликта в Украине.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе: подробности и версии

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Власть поиграла мускулами. Адвокат о задержании "блокировщиков" Донбасса

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.