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    Общество

    Стартовал весенний призыв в армию

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    Этой весной должны призвать 14 135 человек: в Вооруженных силах будут служить 9 135 человек, в Национальной гвардии - 4 200, в Государственной специальной службе транспорта - 800.
    Призывная кампания. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 1 апреля, стартовал весенний призыв на срочную военную службу, сообщают "Украинские новости".

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    Этой весной должны призвать 14 135 человек: в Вооруженных силах будут служить 9 135 человек, в Национальной гвардии — 4 200 человек, в Государственной специальной службе транспорта — 800 человек.

    Служить будут мужчины в возрасте 20-27 лет, годные по состоянию здоровья.

    Напомним, в конце февраля президент Петр Порошенко подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году".

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