Призыв-2017: есть особенности во вручении повесток

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Уже в апреле-мае состоится первый призыв на срочную службу. Второй будет в октябре-ноябре. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко.

Утверждается, что военнослужащие срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, будут уволены в запас в мае-июне и в октябре-ноябре. А другие военные-срочники, которые отслужили установленные сроки, будут освобождаться в запас в апреле-июне и в октябре-декабре этого же года.

Подробнее о призыве на срочную службу в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Кого будут призывать на срочную военную службу?

— Так же, как и обычно, будут призывать юношей, достигших 20 лет и не старше 27. Это у нас по закону является призывной возраст для прохождения действительной военной службы по призыву. Никаких отклонений от норм закона не будет. Мобилизация – это совсем отдельная статья, там возрастные категории совсем отдельные, они определяются тоже указом президента в ходе объявления мобилизации. Но сейчас мы отказались полностью от мобилизации, поэтому действуем строго по закону.

Кто имеет право на освобождение от призыва или на отсрочку?

— Там довольно большой перечень категорий граждан, которые имеют право на отсрочку призыва или вообще не подлежат воинскому призыву, и этот перечень есть в законе о всеобщей воинской обязанности. Он за последние 10 лет не менялся, на очередной призыв они просто в указе прописывают несколько категорий таких, допустим, если человек женат, у него двое детей – он не подлежит призыву, если он не проходит по состоянию здоровья – он не подлежит призыву. На отсрочку имеют право те, кто являются единственным кормильцем в семье. В законе там прописано более широко, и там достаточно много категорий граждан, которые могут попасть под отсрочку или не призываться.

Сколько человек подпадает под призыв в 2017 году?

— В связи с тем, что потребность вооруженных сил на сегодняшний день довольно низкая, осенью мы призвали 10 тысяч человек. Сейчас, я так думаю, заявка сильно отличаться не будет, поэтому, наверное, порядка 10 тысяч Генеральный штаб в приказе министра обороны укажет подлежащих призыву на военную службу. Это тот контингент, который обеспечивает жизнедеятельность воинских частей на сегодняшний день.

В Украине появилась контрактная армия, и необходимость призыва снизилась очень сильно?

— У нас не армия контрактная появилась, у нас появилась служба по контракту, и – да, мы сейчас постепенно переходим с призывной на контрактную службу. И я надеюсь, что в ближайшие несколько лет мы сможем полностью отказаться от призыва. Тогда нам надо будет внести в изменения в закон о всеобщей воинской обязанности, точнее, его отменить, и вместо него написать закон для контрактной армии. Тогда у нас вопрос призыва два раза в год подниматься не будет вообще.

Лично в руки отдадут повестку или бросят ее в ящик почтовый?

— Опять же, ссылаясь на закон, есть норма: повестка вручается лично в руки призывнику под роспись, либо родственникам первой линии – это мама, папа, брат, сестра. Все остальные вручения через кого-либо или бросание ее в почтовый ящик не являются законными, поэтому не могут быть рассмотрены, допустим, в судебном порядке в случае неявки призывника. Только лично в руки или родственники первой линии – это единственный способ вручения повестки.

Как часто игнорируют повестки и не приходят в военкомат после ее получения?

— Если человек или родственники первой линии расписались за повестку, но не явились в военкомат через 10 дней – это неявка наступает, уже уголовная ответственность, через 30 дней – это уже дезертирство, и дальше военная служба правопорядка оформляет служебное расследование, передает материалы в прокуратуру для привлечения к уголовной ответственности.

Если же человеку исполнилось 27 лет, он так и не отслужил, при этом уклонялся от срочной службы, то для него предусмотрено наказание? канал "112 Украина" в YouTube Чумак о призыве офицеров запаса: они не могут быть пушечным мясом

— Формально к призыву не подлежат люди, которые достигли полных 28 лет. Вот когда 28 лет тебе исполнилось, с этого момента ты уже не подлежишь к призыву на действительную военную службу. В этом случае человек должен все равно явиться в военкомат, стать на воинский учет уже как рядовой запаса, и ему будет присвоена военная учетная специальность, при необходимости он будет призван на сборы двухнедельные для того, чтобы эту военно-учетную специальность приобрести, и дальше ему выдадут военный билет рядового запаса, и он будет числиться уже как мобрезерв страны.

Как распределяют призывников на срочную службу?

— Был такой момент лет пять-семь назад, когда старались призывников оставлять служить в том же регионе, из которого они призвались, но сейчас в связи с тем, что бюджет военный более-менее обеспечивает нормальное содержание и обеспечение этих военнослужащих срочной службы, они призываются по всей территории страны. Отбор по категориям производится, начиная с медицинской комиссии, в зависимости от состояния здоровья призывника, дальше он должен проходить тестирование, где определяются его наклонности и особенности. Соответственно, в результате этих тестирований он приписывается к какому-либо роду войск. То есть это может быть пехота, может быть артиллерия, могут быть аэромобильные войска, военно-морские силы – все зависит от того, какие наклонности этот человек покажет во время тестирования. После этого он направляется в учебное подразделение, где проходит курс молодого бойца, принимает присягу и направляется в воинскую часть.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что необходимость расформирования концерна "Укроборонпром" уже стала аксиомой, однако сделать это получится лишь после ухода с должности Петра Порошенко.