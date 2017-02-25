Порошенко утвердил сроки призыва и увольнения срочников

Jure MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году", сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что документом №44/2017 определяются сроки проведения в текущем году очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу и увольнения в запас военнослужащих, которые отслужили установленные сроки срочной военной службы.

Из Вооруженных сил Украины, других военных формирований, Государственной специальной службы транспорта будут уволены в запас в мае-июне и в октябре-ноябре 2017 года военнослужащие срочной службы, которые имеют степень высшего образования "специалист" или "магистр" и отслужили установленные сроки срочной военной службы.

Читайте также: The National Interest: Украина умирает "медленной смертью"

Другие военные-срочники, которые отслужили установленные сроки, будут увольняться в запас в апреле-июне и в октябре-декабре этого же года.

Призыв на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым к дню отправки в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу также будет осуществляться весной и осенью: в апреле-мае и октябре-ноябре 2017 года.

Кабинету министров указом президента поручено определить численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в текущем году.

Правительство, областные, Киевская городская государственная администрация должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением указанных мероприятий, а Министерству инфраструктуры Украины обеспечить по заявкам Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной специальной службы транспорта перевозки уволенных в запас военнослужащих и призывников с соблюдением требований безопасности и проведения расчетов за эти перевозки в соответствии с действующими тарифами.

Напомним, ранее заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк заявил, что в 2017 году в ряды Вооруженных сил Украины будут призываться офицеры запаса, окончившие военные кафедры вузов.