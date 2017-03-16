Мы помним о вас. Офицеров запаса призывают вернуться в армию

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Вспомнили

Во вторник, 14 марта, глава Минобороны Степан Полторак призвал отслуживших офицеров запаса, которые находятся на пенсии, вернуться на службу в армию.

При этом еще в ноябре 2016 года президент Петр Порошенко заявлял, что на фронте не осталось ни одного мобилизованного, а все военные, которые проходят службу в зоне АТО, — это контрактники.

"Хочу обратиться к офицерам запаса, офицерам, которые находятся на пенсии, которые прослужили Украине 20-25 лет, получили пенсии, жилье — чтобы вы взяли на себя пример добровольцев. Призываю офицеров, которым позволяет возраст и здоровье, вернуться в ВСУ", - сказал Полторак.

"Нам нужны ваши знания, и мы будем вас ждать", - подчеркнул он.

Напомним, в январе Минобороны уже анонсировало планы по призыву в ВСУ около 4000 офицеров запаса, чтобы решить проблему с комплектованием офицерского состава. Тогда речь шла о тех, кто закончил военные кафедры вузов, но в армии не служили.

"Ежегодно такие офицерские звания получают 9-10 тысяч человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться", - заявлял глава Генштаба Виктор Муженко.

При этом в Генштабе заверяли, что призыв офицеров запаса не является мобилизацией или ее составляющей.

Проводить офицерскую мобилизацию стало возможно благодаря подписанному президентом закону об усовершенствовании порядка прохождения военной службы.

По словам замначальника главного управления персоналом Генштаба ВСУ Марка Андрусяка, после утверждения закона стало возможным ввести в армии такой вид воинской службы, как служба по призыву лиц офицерского состава.

Именно на перспективу подписания контракта с призванными офицерами запаса и рассчитывают в Генштабе, ведь согласно новому закону об усовершенствовании порядка прохождения воинской службы, в ВСУ будут отменены контракты, которые заключались на период действия особого периода в Украине, а по факту были бессрочными.

Соответственно "пиджаки" должны заменить на фронте тех, кто решит разорвать бессрочный контракт.

"Это один из источников компенсации увольнения лиц, которые получат такое право согласно закону", — подчеркивал Андрусяк.

Однако позже в феврале замначальника пресс-службы Минобороны Александр Мотузяник говорил, что, несмотря на то, что украинское законодательство позволяет призывать в армию офицеров запаса, которые окончили военные кафедры, на данный момент такой призыв не ведется.

Сообщалось, что в случае, если такой призыв объявят, прежде чем отправиться на передовую офицеры запаса будут проходить обязательную подготовку на курсах при высших военных учебных заведениях. После окончания курсов подготовки офицеров, их будут распределять по частям, кроме зоны АТО. На Донетчине и Луганщине призванные офицеры будут служить только добровольно, или после заключения контракта о прохождении военной службы. При этом, как заверяли в Минобороны, за офицерами запаса, призванными на военную службу, будет сохранятся место работы, должность и зарплата.

Однако многие восприняли такие планы неоднозначно, мол, на военные кафедры шли только те, кто хотел "откосить" от срочной службы, поэтому толку от таких офицеров, особенно в зоне АТО, будет мало.

В то же время, по словам экспертов, сейчас, когда Вооруженные силы не могут доукомплектоваться, после отказа от мобилизации образовалась огромная дыра в Вооруженных силах, а некомплект офицеров взводов, составляет порядка 80%.

На фоне тезисов в риторике Минобороны, что за последний год контракт с ВСУ подписало аж 70 000 человек, остро встает потребность в обеспечении всех этих людей командирами. Вот только где их взять-то сразу и в таком количестве?

Как отмечал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, офицер запаса имеет право определиться: либо после 18 месяцев он уволится и вернется к гражданской жизни, либо он заключит контракт и имеет право остаться на контракте, проходить дальше службу. "Но при этом, если он заключит контракт, он потеряет те преференции, которые сейчас ему дает государство в плане сохранения его рабочего места и заработной платы на период службы, потому что когда его призывают, он приравнивается к срочнику и пользуется льготами", - отмечал эксперт.

Читайте также — Соцсети: вместо ликвидации блокады власть решила ее возглавить