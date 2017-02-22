Путин подписал закон о контроле за мобилизационным призывом в регионах

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин подписал правительственный закон, согласно которому губернаторы и главы муниципалитетов будут лично возглавлять призывные комиссии по мобилизации. Документ в среду опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в федеральный закон о мобилизации (1997). Согласно действующему закону, пребывающие в запасе граждане призываются на военную службу по мобилизации в случае перевода воинских частей, к которым они приписаны, на организацию и состав военного времени или в случае создания специальных формирований.

Согласно тексту подписанного закона, председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой в субъекте Российской Федерации, является высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой в муниципальном образовании — глава соответствующего муниципального образования.

Действующий закон гласит, что порядок создания и работы комиссии определяется федеральным правительством и что "должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций" несут персональную ответственность за исполнение обязанностей в области мобилизации.

Поясняется, что поправки призваны возложить персональную ответственность за исполнение обязанностей в области мобилизации на руководителей федеральных ведомств, губернаторов, глав муниципалитетов, глав местных администраций и руководителей организаций, а также обеспечить единый подход к формированию призывных комиссий.

Закон был принят Госдумой 10 февраля и Советом Федерации 15 февраля.

В среду президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина сохраняет призыв на срочную военную службу, однако отказалась от частичной мобилизации.