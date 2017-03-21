Экс-модель стала самым сексуальным сержантом армии США

Жительница США Керисса Литтлджон стала звездой соцсетей. Причиной этому послужила не только эффектная внешность девушки, а и умение совмещать несколько профессий.

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Так, после окончания школы Литтлджон успешно занималась модельным бизнесом, однако позднее решила пополнить ряды новобранцев. Пять лет она прослужила на военно-воздушной базе США в Японии, после возвращения на родину получила степень магистра медицины, сегодня занимается профессиональной фотографией.

Вместе с тем в соцсетях за девушкой закрепилось звание "самый сексуальный сержант армии США".