наверх
21.03.201712:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91+ 0.02
  • USD26.89- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Экс-модель стала самым сексуальным сержантом армии США

    (обновлено: )26801
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    instagram.com/charissa_littlejohn
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    instagram.com/charissa_littlejohn
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    instagram.com/charissa_littlejohn
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    instagram.com/charissa_littlejohn
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    instagram.com/charissa_littlejohn
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    instagram.com/charissa_littlejohn
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    instagram.com/charissa_littlejohn
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    instagram.com/charissa_littlejohn
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    instagram.com/charissa_littlejohn
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    instagram.com/charissa_littlejohn
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    instagram.com/charissa_littlejohn
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    instagram.com/charissa_littlejohn
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    Сержант армии США стала звездой соцсетей
    instagram.com/charissa_littlejohn

    Рекомендуем

    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВРМитинг под Радой: "Остановите убийства животных!"12:25 21.03.2017
    Неизвестные отпилили часть памятника ЩорсуКонь Щорса в Киеве остался без ноги11:10 21.03.2017
    Вторая атака на Сбербанк в АлександриАтака на "Сбербанк" в Александрии10:45 21.03.2017
    Блокирование работы Сбербанка в КраматорскеНационалисты против "Сбербанка" в Краматорске: бетонные блоки и краска04:48 21.03.2017
    Премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития.Фотоитоги 20 марта: Совет регионов, покемоны под Радой, взрыв в Ровно18:00 20.03.2017
    Презентация ребрендинга телеканала ТонисЭкс-"регионал" Макеенко стал совладельцем телеканала "Тонис"17:05 20.03.2017
    Наряды стюардесс из разных странНеземная мода. Костюмы стюардесс из разных стран14:42 20.03.2017
    Учения сухопутных войскПолевые учения Национальной академии сухопутных войск13:43 20.03.2017
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУПерформанс под Радой: покемоны и чебурашки хотят стать аудиторами НАБУ12:42 20.03.2017
    Все фотоленты
    Сержант армии США стала звездой соцсетей

    Жительница США Керисса Литтлджон стала звездой соцсетей. Причиной этому послужила не только эффектная внешность девушки, а и умение совмещать несколько профессий.

    Смотрите также: Учения ВС США и Румынии в Черном море SPRING STORM 17

    Так, после окончания школы Литтлджон успешно занималась модельным бизнесом, однако позднее решила пополнить ряды новобранцев. Пять лет она прослужила на военно-воздушной базе США в Японии, после возвращения на родину получила степень магистра медицины, сегодня занимается профессиональной фотографией.

    Вместе с тем в соцсетях за девушкой закрепилось звание "самый сексуальный сержант армии США".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки