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    Экономика

    "Укроборонпром" договорился о сотрудничестве с частными предприятиями

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    Концерн сообщает, что условия меморандума предполагают тесную кооперацию 134 предприятий "Укроборонпрома" с 424 частными предприятиями страны, которые производят оборонную продукцию.
    Укроборонпром
    "Укроборонпром"

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Государственный концерн "Укроборонпром" подписал меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с частными оборонными предприятиями страны, сообщила в четверг пресс-служба концерна.

    Олег Жданов
    Facebook Олега Жданова
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    "Этот документ начнет новую историю кооперации мощных государственных и частных объединений отечественного ОПК (оборонно-промышленного комплекса – ред.), а также всех предприятий, которые кооперировали с "Укроборонпромом", — говорится в сообщении.

    Концерн сообщает, что условия меморандума предполагают тесную кооперацию 134 предприятий "Укроборонпрома" с 424 частными предприятиями страны, которые производят оборонную продукцию. Меморандум предусматривает совместные разработки нового вооружения и совместное представительство Украины на международных оборонных выставках.

    В государственном бюджете Украины на 2017 год на финансирование сектора обороны и безопасности страны предусмотрено 136 миллиардов гривен, что составляет 5% ВВП. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 114 миллиардов гривен. Ранее Кабмин утвердил государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы, однако не стал обнародовать его детали в интересах национальной безопасности.

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