"Укроборонпром" испытал боевой модуль "Штурм-М"

"Во время испытаний проверялась точность ведения огня и работа боевого модуля "Штурм-М"…Штатная мишень была расстреляна из разных расстояний с 30-мм пушки ЗТМ-1. Благодаря наведению вооружение с помощью современного цифрового комплекса, который оснащен лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки удается достичь высокой точности и кучности огня на всех режимах огня", — сообщает подробности "Укроборонпром".

В концерне добавили, что от одиночного, до скорострельного режима, который позволяет производить за одну минуту 330 выстрелов, то есть за одну секунду из пушки вылетает 5 снарядов. А еще боевой модуль "Штурм-М" оснащен 7,62-мм пулеметом и автоматическим гранатометом, а также комплексом управляемого вооружения "Барьер", который обеспечивает бронепробиваемость не менее 800 мм, не учитывая динамическую защиту, на расстоянии до 5 км, что позволяет уничтожать любую бронетехнику противника.

Украина во вторник, 21 марта, провела плановые испытательные запуски ракет собственного производства. В сети опубликовано видео успешного испытательного запуска. Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что во время испытаний была проведена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности.