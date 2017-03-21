"Укроборонпром" показал катер "Гюрза" на выставке в Малайзии

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" впервые демонстрируют украинскую военною технику на международной выставке LIMA-2017 в Малайзии, сообщила во вторник пресс-служба концерна.

"Укроборонпром" впервые демонстрирует достижения отечественного ОПК на LIMA-2017", — говорится в сообщении.

ukroboronprom.com.ua "Укроборонпром" на выставке в Малайзии

По данным пресс-службы, на экспозиции концерна представлены более десяти образцов военной техники, среди них — самолеты Ан-178 и Ан-148-300МП, бронированный артиллерийский катер "Гюрза" и десантно-штурмовой катер "Кентавр". На выставке также представлены ряд авиационных и противотанковых ракет различных модификаций и беспилотная техника.

Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2017 проходит на острове Лангкави с 21 по 25 марта. Она проводится с 1991 года при содействии правительства Малайзии, министерства обороны и командования вооруженных сил королевства и является одной из крупнейших в области оборонных технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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