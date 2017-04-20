Путин снова попал в список 100 самых влиятельных людей планеты

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в очередной раз вошел в список 100 самых влиятельных людей планеты по версии журнала Time.

Журнал разделил 100 влиятельных людей по категориям — "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры" и "Кумиры". Путин находится в группе "Лидеров". Участники списка не ранжированы. Ранее журнал Time несколько раз включал Путина в перечень самых влиятельных персон.

Среди "Лидеров" также значатся президент США Дональд Трамп, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президент Филиппин Родриго Дутерте, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж, председатель КНР Си Цзиньпин, супруга одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса Мелинда, папа Римский Франциск, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер Индии Нарендра Моди, иранский генерал Касем Сулеймани, руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибус, советник президента США по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, лидер демократов в сенате США Чак Шумер, глава Пентагона Джеймс Мэттис, сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и директор ФБР Джеймс Коми и другие политики.

О каждом политике написали очерки различные авторы. Очерк о Путине написал экс-президент СССР Михаил Горбачев. Горбачев пишет, что "президент Владимир Путин преуспел в стабилизации ситуации, сохранении российского государства и усилении его экономической позиции". "Я убежден, что Россия может добиться успеха только путем демократии. Россия готова к политической конкуренции, действительной многопартийной системе, честным выборам и систематической ротации правительства. Это должно определять роль и ответственность президента", — написал Горбачев.

"Титанами" Time называет предпринимателей Дэниэла Эка и Эвана Шпигеля, главу ФРС США Джаннет Йеллен, баскетболиста Леброна Джеймса, основателя онлайн-магазина Amazon.com Джеффа Безоса и других. В категорию "Новаторов" попали дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, американская актриса Констанс Ву и другие. Среди "Деятелей искусства" журнал называет певицу Алишу Киз, сценариста Барри Дженкинса, актрису и певицу Деми Ловато, певца Эда Ширана, актрису Эмму Стоун и других певцов и актеров. Среди "Кумиров" — писательница Маргарет Этвуд, игрок в американский футбол Колин Каперник и лидер организации "Белые каски", которая тесно связана с террористами из "Джабхат ан-Нусры" и "Аль-Каиды", Райед аль-Салех (Raed al Saleh).

Ранее в МИД РФ заявляли, что давно уже дискредитировавшие себя "Белые каски" нельзя рассматривать в качестве источников данных относительно ситуации с предположительным применением химического оружия в Идлибе. А по словам президента Сирии Башара Асада, есть доказательства, что "Белые каски" являются членами "Аль-Каиды".