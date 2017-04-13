Порошенко, Трамп, Путин? Кто и когда закончит АТО - опрос экспертов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Три года назад, 13 апреля 2014 года, неизвестные вооруженные люди в камуфляже захватили отделение МВД в Славянске, а затем и другие административные здания. Также были захвачены госучреждения и органы местной власти сразу в нескольких городах Донбасса: Донецке, Горловке, Дружковке, Краматорске, Константиновке, Красном Лимане (ныне Лиман), Артемовске (нынешний Бахмут) и Красноармейске (ныне Покровск).

После этого Александр Турчинов, находившийся на посту исполняющего обязанности президента, объявил о начале в Украине АТО и ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны. Понадобилось почти три месяца, чтобы Славянск снова стал украинским.

Однако не все города удалось освободить, а антитеррористическая операция продолжается по сей день.

Ситуацию на Донбассе проанализировал в эфире Голоса Столицы политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько.

Каким вы видите дальнейшее развитие ситуации на Донбассе?

— До конца года ситуация кардинальным образом не изменится. Однако существуют три вводные, которые остаются до конца не ясны. И пока не завершатся президентские выборы во Франции, парламентские выборы в Германии и пока не станет окончательно понятно, какой же характер приобретают отношения США и РФ, нельзя делать окончательный прогноз и в отношении ситуации, сложившейся на Донбассе. Поскольку все понимают, что территория Украины в данном случае превратилась в площадку для выяснения отношений между более сильными геостратегическими игроками. И внешний фактор оказывает на развитие ситуации в значительной части случаев большее влияние, чем внутренние факторы.

Можно ли повести промежуточные итоги визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в РФ?

— Скорее всего, можно сказать, что не оправдались надежды тех, кто уповал на заключение большой сделки. С другой стороны вряд ли отношения вернуться к уровню крайней напряженности, которая царила в отношениях РФ и США в период правления президента Барака Обамы. Если говорить о договоренностях, то можно упомянуть о каких-то частичных успехах. Переговоры фокусировались на Сирийском кризисе, а не на ситуации в Украине. И Украина является в значительной степени заложником возможных договоренностей между Россией и США в отношении Сирии, а здесь стороны констатировали сохранение значительных разногласий.

Также обстановку на Донбассе прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Сергей Ковтун.

Можно ли на сегодняшний день давать хоть какой-то прогноз, сколько еще продлится АТО? РИА Новости | Перейти в фотобанк Перемирие в Донбассе: жители ждут обострения – спецкор

— Прогнозы делать очень тяжело. Потому что АТО может продлиться и год, и несколько лет. Но лично я больше склонен к тому, что операция продлится года два. Из-за восстановления, присоединения, политических решений, интеграции Донбасса в Украину или других путей, АТО может продлиться и 10, и 15 лет.

О чем говорят тенденции, которые мы наблюдаем и на Донбассе, и в политикуме? Есть ли желание обеих сторон завершить этот конфликт?

— Я с этим не согласен. Нынешняя ситуация выгодна только одной стране — это РФ. Украине она никоим образом не выгодна. И тут нужно четко понимать, что она не выгодна ни Европе, ни Америке хотя бы потому, что стремясь в Европу, мы должны войти туда как страна без конфликтов. РФ к данной ситуации была не готова ни в 2014 году, ни сейчас.

Есть ли опасения, что есть определенные круги во власти с конфликтующих сторон, которым выгодно поддерживать именно такую ситуацию?

— С этим я согласен, потому во все времена на любой войне были люди как в политике, так и в бизнесе, которым такая ситуация была выгодна. Безусловно, есть определенная часть таких людей и в Украине. Для России вялотекущая война более выгодна.

Ранее спецкор "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире "ГС" рассказал, что накануне объявленного перемирия снова стреляли в районе Донецкого аэропорта и Марьинки, также была обстреляна шахта Бутовка.