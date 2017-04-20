Путин открыл III Ялтинский международный экономический форум

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников III Ялтинского международного экономического форума, выразив уверенность в плодотворности работы на нем.

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"Приветствую вас по случаю открытия III Ялтинского международного экономического форума, который по праву считается авторитетной и востребованной площадкой для обсуждения вопросов всестороннего развития Республики Крым и города Севастополя, всего Юга России… Убеждён, что и нынешний форум пройдёт в плодотворном ключе, даст старт новым, перспективным проектам в сфере экономики, сельского хозяйства, культуры, туризма и экологии", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что "насыщенная программа форума, большое количество тематических дискуссий, круглых столов, содержательных экскурсий нацелены на то, чтобы ближе познакомить участников с богатейшим потенциалом регионов, с теми поистине уникальными возможностями, которые открываются сегодня для инвесторов".

Также президент РФ добавил, что "прошедшие встречи вызвали искренний интерес у российских и зарубежных предпринимателей, и по их итогам подписан солидный пакет соглашений, которые успешно претворяются в жизнь".

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.