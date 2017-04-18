"Нормандская четверка" приветствовала пасхальное перемирие в Донбассе

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре подчеркнули важность строгого соблюдения пасхального перемирия в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Они приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания Контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения", — говорится в сообщении.

Лидеры стран "нормандской четверки" также вновь подтвердили приверженность выполнению минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.