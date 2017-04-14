Путин в 2016 году заработал меньше Пескова

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. На сайте Кремля появилась декларация президента РФ Владимира Путина, согласно которой в минувшем году он заработал около 8,858 миллиона рублей.

Годом ранее доход Путина составил 8,891 миллиона рублей, а в 2014 году — 7,654 миллиона рублей. В 2015 году Путин принял решение урезать себе зарплату на 10%.

Кроме того, как сообщается в опубликованных в пятницу документах, в собственности российского лидера находятся земельный участок площадью 150 квадратных метров, квартира размером 77 квадратных метров и гараж. В пользовании Путина есть еще одна квартира в 153,7 квадратных метра с гаражным местом. Согласно документам, он также владеет двумя автомобилями ГАЗ М21, Нива и прицепом "Скиф".

В 2015 году были задекларированы земельный участок, квартира, гараж, а также квартира и гаражное место в пользовании. Из движимого имущества — автомобили ГАЗ М-21, ГАЗ М-21-Р, "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф". Он имеет в собственности один земельный участок площадью 15 соток, квартиру — 77 квадратных метра и гараж — 18 квадратных метров. В пользовании у главы государства также указывалась квартира площадью 153 квадратных метра и гаражное место — 18 квадратных метров.

Вместе с тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков задекларировал 12,8 млн руб. В 2015 году личный доход Пескова составил 36,7 миллиона рублей. Песков объяснил размер дохода вступлением в наследство. В 2014 году Песков заработал 9,18 миллиона рублей, а в 2013-м — 9,21 миллиона.

Супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка принесла в семью 120,8 миллиона рублей дохода.

Ранее Путин назвал главные угрозы безопасности в странах СНГ.