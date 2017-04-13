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    В мире

    Трамп: мы можем поладить с Путиным и РФ, а может быть все наоборот

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (166)

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    Американский президент считает, что "было бы прекрасно, если бы мы поладили с Путиным и с Россией", однако признает, что налаживания отношения между государствами может и не произойти.
    Встреча Дональда Трампа с генсеком НАТО
    @realDonaldTrump

    КИЕВ, 13 апр – РИА Новости Украина. Будет прекрасно, если США поладят с российским президентом Владимиром Путиным и с Россией, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой НАТО американский президент Дональд Трамп.

    "Было бы прекрасно, если бы мы поладили с Путиным и с Россией. Это может произойти, а может и нет, может быть просто наоборот", — сказал Трамп, по словам которого он "бы хотел иметь хорошие отношения со всеми".

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    По оценке американского президента, отношения между двумя странами находятся на исторически самом низком уровне, но он выразил надежду, что это изменится.

    Ранее Трамп заявил, что переговоры государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москве прошли успешно, но важен их конкретный результат. 

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