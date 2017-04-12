Тиллерсон-Лавров. Без кулуарных договоренностей не обойдется – Корнейчук

РИА Новости Украина

Следует быть реалистами: 12 апреля, после встречи в Москве главы Госдепа США Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым мы вряд ли услышим какие-то важные публичные заявления, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Давайте будем реалистами. Не в том сейчас положении внутри страны Трамп, чтобы играть в "миротворца". Да и Путин уже начал готовиться к президентским выборам. Обе стороны должны показать силу.

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Любые договоренности будут кулуарными. И чем они будут интереснее, тем более публично несогласными друг с другом выступят стороны после встречи. Ибо и США, и Россия, и весь мир должны увидеть то шоу, которое там хотят увидеть. STR / AFP Как Китай будет решать проблему КНДР под давлением США

Мы же просто будем внимательно смотреть за шагами США и России в Сирии, в Украине, на международной арене, где соприкасаются их интересы. И тогда сложатся пазлы общей картины реальных договоренностей", – написал Корнейчук.

Рекс Тиллерсон во вторник начал свой первый визит в Россию в ранге госсекретаря США. Официальных контактов на вторник не запланировано, по крайней мере по предварительной информации. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пройдет в среду, 12 апреля. Главной темой переговоров, по мнению большинства наблюдателей, станет Сирия: "химический" инцидент под Идлибом и последовавший за этим ракетный удар США по авиабазе Шайрат. Госсекретарь США прибыл в Москву канал LIFE | Новости на Глава Госдепа прилетел в Москву В Москву Тиллерсон прибывает из Италии, где накануне обсуждалась возможность усиления санкций в отношении России за поддержку Дамаска, но главы МИД "семерки" так и не решились на этот шаг. В России, предваряя визит Тиллерсона заявили, что рассчитывают на продуктивные переговоры, пишут РИА Новости.