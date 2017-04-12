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    Погребинский: Порошенко и Трамп – два сапога пиара

    (обновлено: )383130
    Сравнение Трампа с Порошенко, как лидеров, не способных противостоять давлению истеблишмента (Трамп) и толпы радикалов (Порошенко), можно усилить безнадёжно безграмотной командой обоих лидеров, считает политический эксперт Михаил Погребинский.
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    Политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский после ракетного удара США по военной базе в Сирии сравнил действия двух президентов – украинского и американского.

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    "Когда Порошенко понял, что не может остановить блокаду (Донбасса), он решил её возглавить. Когда Трамп понял, что не может справиться с оголтелой двухпартийной русофобией, он решил её возглавить. Два сапога...", – отметил эксперт.

    Теперь Погребинский продолжил сравнивать, на этот раз – команды глав государств.

    "Моё недавнее сравнение Трампа с Порошенко, как лидеров, не способных противостоять давлению истеблишмента (Трамп) и толпы радикалов (Порошенко), можно усилить безнадёжно безграмотной командой обоих лидеров.

    Про наших интеллектуалов промолчу, а трамповские продолжают удивлять. Чего стоит последнее заявление спикера госдепа (или Белого дома) о том, что "даже Гитлер" не решился использовать химическое оружие. Кто-то остроумно заметил, что евреев, наверное, в концлагерях травили "освежителем воздуха", а американцы вместо ОРАНЖА использовали во Вьетнаме дистиллированную воду", – написал политолог.

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