Переговоры Тиллерсона в Москве прошли успешно – Трамп

КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. Переговоры государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москве прошли успешно, но важен их конкретный результат, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Я вскоре поговорю с госсекретарем Тиллерсоном. Я думаю, у него была успешная встреча в России, мы увидим, каковы будут результаты, важны именно результаты, а не просто разговор", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой НАТО в Вашингтоне.

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По словам президента США, "на основании того, что я слышал, дела шли хорошо, может даже лучше, чем я ожидал".

Трамп отметил, что сегодня отношение США и России находятся на "может быть самом низком в истории уровне", но выразил надежду, что они улучшаться. "Россия — сильная страна, мы очень-очень сильная страна, посмотрим, как это все сложится", — сказал Трамп.

Как сообщалось. Рекс Тиллерсон ранее заявил, что пока Россия не выполнит полностью минские соглашения, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и РФ.