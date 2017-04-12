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    Тиллерсон: отношения США и РФ - на самом низком уровне

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    Тиллерсон отметил, что США и РФ должны сделать все, чтобы приостановить деградацию в отношениях: "Мы должны восстановить доверие между нашими странами для того, чтобы разрешить вопросы, которые важны для всех нас".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (слева) во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что РФ и США должны сделать все, чтобы приостановить деградацию в двусторонних отношениях.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом он сказал по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

    "Текущее состояние дел между взаимоотношениями находится на самом низком уровне, и уровень доверия также находится на низкой точке", — заявил Тиллерсон.

    Он отметил, что две крупные ядерные державы не могут находиться в таких отношениях.

    "Мы должны сделать все, чтобы приостановить деградацию, мы должны восстановить доверие между нашими странами для того, чтобы разрешить вопросы, которые важны для всех нас. Мы договорились о создании рабочей группы по разрешению тех вопросов, которые требуют незамедлительного решения по стабилизации ситуации", — сказал госсекретарь США.

    Ранее Тиллерсон заявил, что пока Россия не выполнит полностью минские соглашения, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и РФ.

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