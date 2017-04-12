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    Тиллерсон рассказал, что препятствует улучшению отношений между США и РФ

    (обновлено: )28903
    Как подчеркнул госсекретарь США, "до тех пор, пока не будет достигнут весь прогресс согласно минским соглашениям, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией".
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что пока Россия не выполнит полностью минские соглашения, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и РФ.

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    "Россия может добиться прогресса в выполнении (минских соглашений) путем деэскалации насилия и принять меры для отвода вооруженных сил сепаратистов и тяжелого вооружения, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнить свою роль", — заявил Тиллерсон на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

    "До тех пор, пока не будет достигнут весь прогресс согласно минским соглашениям, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией", — подчеркнул он.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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