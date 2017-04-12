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    Россия

    Лавров: у РФ и США общая позиция по выполнению минских соглашений

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    Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, у обеих стран единая позиция о том, что минские договоренности 2015 года должны выполняться.
    П/к министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. У РФ и США общая позиция о необходимости выполнения минских договоренностей по Украине, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

    Госсекретарь США Р. Тиллерсон прибыл с рабочим визитом в РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Шаг первый. Визит госсекретаря США Тиллерсона в РФ

    "У нас единая позиция о том, что минские договоренности 2015 года должны выполняться", — сказал Лавров.

    Он добавил, что в ходе переговоров "мы вспомнили о том, как при предыдущей администрации был налажен двусторонний канал консультаций между Москвой и Вашингтоном в дополнение к четверке, работающей в рамках "нормандского формата".

    "Мы почувствовали заинтересованность нынешней администрации продолжить двусторонние контакты по этой теме с тем, чтобы помогать искать практические пути реализации в полной мере минских договоренностей. Мы будем такие усилия приветствовать, мы к ним готовы", — добавил российский министр.

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    Тиллерсон прилетел в Москву накануне. Лавров назвал этот визит своевременным, предоставляющим возможность "откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем вопросам, прежде всего по формированию широкого антитеррористического фронта".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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