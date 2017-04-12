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    Лавров: есть попытки помешать сотрудничеству РФ и США, это недальновидно

    (обновлено: )31940
    По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, есть попытки обострить конфронтацию между Россией и Соединенными Штатами.
    Переговоры министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал попытки помешать сотрудничеству Москвы и Вашингтона, обострить конфронтацию, добавив, что это недальновидно.

    Дмитрий Корнейчук. Архивное фото
    112 Украина/Скриншот
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    "Мы видим попытки помешать нашему сотрудничеству, видим попытки обострить конфронтацию. Считаем, что это недальновидный подход", — сказал министр на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

    Лавров добавил, что "история доказала, когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только наши народы, но и весь мир".

    Встреча президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым завершилась. Она длилась около двух часов.

    Ранее в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Путин принял в Кремле Тиллерсона и Лаврова, которые провели в Москве переговоры.

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    Тиллерсон прилетел в Москву накануне. Лавров назвал этот визит своевременным, предоставляющим возможность "откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем вопросам, прежде всего по формированию широкого антитеррористического фронта".

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