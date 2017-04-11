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    Госдеп не подтвердил, что Тиллерсон усомнился в поддержке Украины

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    Донбасс: пасхальное перемирие (69)

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    По словам и.о. официального представителя госдепартамента Марка Тонера, США по-прежнему твердо поддерживают украинское правительство и минский процесс.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший с рабочим визитом в РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. И.о. официального представителя госдепартамента Марк Тонер отказался подтвердить во вторник, что госсекретарь Рекс Тиллерсон усомнился в необходимости поддерживать Украину.

    Госсекретарь США Р. Тиллерсон прибыл с рабочим визитом в РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Шаг первый. Визит госсекретаря США Тиллерсона в РФ

    По словам министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро, Тиллерсон открыто поинтересовался, почему "американских налогоплательщиков должна интересовать ситуация в Украине".

    "Я не имею понятия, о чем он (Эйро) говорил", — заявил Тонер. "Наша позиция не изменилась, мы по-прежнему твердо поддерживаем украинское правительство и минский процесс", — добавил он.

    Он подтвердил телефонный звонок Тиллерсона президенту Виктору Порошенко во вторник. Ранее сообщалось, что Тиллерсон заверил Порошенко в поддержке Соединенными Штатами Америки минских договоренностей и территориальной целостности Украины.

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