Госдеп не подтвердил, что Тиллерсон усомнился в поддержке Украины

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. И.о. официального представителя госдепартамента Марк Тонер отказался подтвердить во вторник, что госсекретарь Рекс Тиллерсон усомнился в необходимости поддерживать Украину.

По словам министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро, Тиллерсон открыто поинтересовался, почему "американских налогоплательщиков должна интересовать ситуация в Украине".

"Я не имею понятия, о чем он (Эйро) говорил", — заявил Тонер. "Наша позиция не изменилась, мы по-прежнему твердо поддерживаем украинское правительство и минский процесс", — добавил он.

Он подтвердил телефонный звонок Тиллерсона президенту Виктору Порошенко во вторник. Ранее сообщалось, что Тиллерсон заверил Порошенко в поддержке Соединенными Штатами Америки минских договоренностей и территориальной целостности Украины.