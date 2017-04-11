Тиллерсон поинтересовался, почему США должен волновать конфликт в Украине

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран "Большой семерки" (G7) в итальянской Лукке попросил своих европейских коллег объяснить, почему американцев должен волновать конфликт в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, передает агентство Рейтер.

По словам Эйро, Тиллерсон открыто поинтересовался, почему "американских налогоплательщиков" должна интересовать ситуация в Украине.

"Это в интересах американских налогоплательщиков — иметь защищенную, сильную политически и экономически Европу. Вы не хотите слабую Европу, разбитую на маленькие части и слабую", — ответил ему Эйро.

Ранее во вторник сообщалось, что Тиллерсон провел телефонные консультации с президентом Украины Петром Порошенко, и заверил Порошенко в том, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских договоренностей.

Напомним, во вторник Тиллерсон начал свой первый визит в Россию в статусе главы Госдепа. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пройдет в среду, и пока это единственные официально подтвержденные и в Вашингтоне, и в Москве переговоры.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.